Während der Verband beim DHB-Bundestag eine neue Struktur beschließen will, feiert die Handball-Familie das 100-jährige Bestehen ihrer Sportart. Es gibt einen Gala-Empfang und zwei Doppel-Länderspiele der Männer und Frauen. Im Fokus steht dabei vor allem das Team von Bundestrainer Christian Prokop. Mit der Neuauflage des EM-Finales gegen Spanien (damals 24:17) beginnt für die "Bad Boys" das Projekt Titelverteidigung - elf Wochen bevor es im Januar bei der EM in Kroatien ernst wird. Prokop sagte vor den Spielen in Magdeburg und Berlin: "Wir freuen uns, gegen so eine Topnation antreten zu dürfen." Spanien werde "mit sehr viel Biss" in die Duelle gehen. "Das ist genau das, was wir jetzt brauchen." Bundestrainer Christian Prokop Bildrechte: IMAGO

Zumal die gemeinsame Zeit knapp bemessen ist. "Vor der EM in Kroatien wird es nicht mehr viele Möglichkeiten geben", sagte Kapitän Uwe Gensheimer: "Deswegen sehen wir das schon als großen Teil der Vorbereitung." Erst zum Jahreswechsel trifft sich das DHB-Team wieder. Und so erhofft sich Prokop, der in Kroatien sein erstes großes Turnier als DHB-Coach bestreiten wird, vom bevorstehenden Wochenende weitere Erkenntnisse für seinen EM-Kader. Natürlich gebe es "wichtige Eckpfeiler", die man "mit Sicherheit bei der EM wiedersehen werde". Linksaußen Uwe Gensheimer (Archiv) Bildrechte: imago/Sven Simon

Doch Prokop, der auf Kreisläufer Patrick Wiencek nach einer Zahn-Operation verzichten muss, macht seinen Akteuren angesichts der Leistungsdichte Dampf. Der Nachfolger des Isländers Dagur Sigurdsson sagte: "Ich habe zwischen 20 und 30 Spieler zur Verfügung. Wenn man beispielsweise die Außenpositionen nimmt, ist man da nicht gesetzt. Für diejenigen, die nicht dabei sind, ist da weiterhin die Tür offen." Einer, der sich zeigen darf, ist Linksaußen Yves Kunkel vom SC DHfK Leipzig. Dahmke-Ersatz Kunkel steht vor seinem vierten Einsatz im DHB-Trikot. Linksaußen Yves Kunkel bei der U19-WM im August 2013. Bildrechte: IMAGO

Vor zwei wichtigen Spielen steht auch das Team von Frauen-Bundestrainer Michael Biegler. In den direkt im Anschluss an die Männer ausgetragenen Duellen seiner Ladies gegen Vizeweltmeister Niederlande geht es um den Feinschliff für die WM im eigenen Land (1. bis 17. Dezember). Mit dabei ist ein Quintett vom Thüringer HC. Erstmals stellt der Bundesligist so viele Spielerinnen für die Nationalmannschaft ab. Fünf Wochen vor dem Eröffnungsspiel gegen Kamerun will das deutsche Team, das bei der Heim-WM um die Medaillen kämpfen soll, zudem noch einmal Werbung in eigener Sache betreiben. THC-Spielerin Anne Hubinger verpasst unter anderem wegen eines Mittelfußbruches die Heim-WM (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Doch zumindest mit einem Auge werden Prokop und Biegler am Sonnabend sicherlich auch in die Hauptstadt schauen. Dort dürften die DHB-Mitglieder zum einen das Präsidium für weitere vier Jahre im Amt bestätigen. Zum anderen soll eine neue Verbandsstruktur abgenickt werden. Der Umbauprozess mit dem Namen "Perspektive 2020+" sieht einen hauptamtlichen Vorstand unter dem Vorsitz des jetzigen Generalsekretärs Mark Schober vor.

DHB-Vizepräsident Leistungssport Hanning sagte: "Ich wünsche mir, dass vom Bundestag eine Signalstimmung ausgeht und wir mit einer neuen Struktur die Dinge vorantreiben, die wir dringend vorantreiben müssen." Er bezeichnete die möglichen Ergebnisse des Verbandstages als "geschichtsträchtig" und "wegweisend". DHB-Vizepräsident Bob Hanning (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Aufgebot Männer-Nationalmannschaft

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain HB/FRA), Yves Kunkel (SC DHfK Leipzig)

Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen), Julius Kühn (MT Melsungen), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Steffen Fäth (Füchse Berlin), Tim Kneule (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Weinhold (THW Kiel), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tim Hornke (TBV Lemgo)

Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen)

Aufgebot Frauen-Nationalmannschaft

Tor: Dinah Eckerle (Thüringer HC), Katja Kramarczyk (TSV Bayer 04 Leverkusen), Clara Woltering (BVB 09 Dortmund)

Linksaußen: Lone Fischer (Buxtehuder SV), Angie Geschke (VfL Oldenburg)

Rückraum links: Emily Bölk (Buxtehuder SV), Saskia Lang (Thüringer HC), Nadja Månsson (BVB 09 Dortmund), Shenia Minevskaja (TuS Metzingen)

Rückraum Mitte: Anna Loerper (TuS Metzingen), Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), Kerstin Wohlbold (Thüringer HC)

Rückraum rechts: Jennifer Rode (TSV Bayer 04 Leverkusen), Alicia Stolle (HSG Blomberg-Lippe)

Rechtsaußen: Svenja Huber (BVB 09 Dortmund), Stella Kramer (BVB 09 Dortmund), Alexandra Mazzucco (Thüringer HC)

Kreis: Julia Behnke (TuS Metzingen), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Meike Schmelzer (Thüringer HC)