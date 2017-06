In der ersten Runde des DHB-Pokals der Frauen trifft der HC Leipzig auf den HC Burgenland aus der vierthöchsten Spielklasse. Das ergab die Auslosung am Sonnabend im Rahmen der Mitgliederversammlung der Handball Bundesliga Frauen (HBF) in Rotenburg an der Fulda.

HCL-Trainer Norman Rentsch (Archiv). Bildrechte: IMAGO