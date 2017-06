Die "Grün-Weißen" messen sich in der ersten Pokalrunde der Saison 2017/18 mit dem VfL Eintracht Hagen, dem Tabellenzweiten der Weststaffel der 3. Liga. Die Mannschaft kam in der vergangenen Spielzeit auf 49:11 Punkte und schaffte unter Niels Pfannenschmidt den Aufstieg in die 2. Bundesliga.