Bundestrainer Christian Prokop hat für die beiden Testspiele gegen Spanien am 28. Oktober in Magdeburg sowie am 29. Oktober in Berlin erstmals Yves Kunkel vom SC DHfK Leipzig nominiert. Außerdem wird Philipp Weber von den Messestädtern mit dabei sein. Dafür fehlen die beiden Europameister Rune Dahmke (THW Kiel) und Tobias Reichmann (MT Melsungen) im Aufgebot mit 18 Spielern, das Prokop am Dienstag in Magdeburg bekannt gab.