Die vor der Partie punktgleichen Kontrahenten (30:22) lieferten sich eine ausgeglichene erste Hälfte. Die erste Leipziger Führung gab es in der 6. Minute (3:2), doch das Spiel blieb umkämpft (8:8/17.). DHfK-Trainer Christian Prokop nahm beim Stand von 9:9 den Torwart heraus (22.) und brachte einen zusätzlichen Feldspieler, doch HSG-Keeper Benjamin Buric war in dieser Phase nicht zu überwinden. Stattdessen trafen die Gastgeber (11:9/25.). Kurz vor der Pause wagte Prokop erneut diese taktische Variante und hatte mehr Glück, denn sein Team glich pünktlich zum Halbzeitpfiff (13:13) aus.

Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts am Spielverlauf. Es blieb eine Partie auf Augenhöhe (20:20./49.). Dann gelang Leipzig ein Drei-Tore-Lauf (23:20/53.), doch der überragende Buric glänzte mit weiteren Paraden und brachte sein Team wieder heran (23:23). Philipp Weber, der zum Saisonende nach Leipzig zurückkehrt, brachte Wetzlar dann sogar mit 24:23 in Führung (59.), die nicht mehr aus der Hand gegeben wurde. Durch die Niederlage zog Wetzlar in der Tabelle am SC DHfK vorbei.