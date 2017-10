Im DHB-Pokal hatten sich die Leipziger am Mittwoch neues Selbstvertrauen geholt. Nach drei Punktspielen ohne Sieg gelang ein Erfolg in Melsungen. Doch obwohl die Leipziger als klarer Favorit in die Partie gegen den aktuell Tabellen-16. aus Erlangen gingen, warnte Coach André Haber vor den Franken. Und er sollte Recht behalten. So richtig absetzen konnten sich die Leipziger in der ersten Halbzeit nicht. Erlangen mit ihrem starken Keeper Gorazd Skof biss sich in die Partie, ließ den SC DHfK nie richtig davonziehen. Nach 28 Minuten stand es 12:12, dann nutzten die Leipziger einige kleine Fehler von Erlangen eiskalt. Franz Semper, Yves Kunkel vom Punkt und vier Sekunden vor dem Pausengong Benjamin Meschke sorgten dann doch noch für einen beruhigenden 15:12-Vorsprung.

Andreas Schröder (Erlangen) mit dem Versuch gegen Franz Semper (DHfK) Bildrechte: IMAGO