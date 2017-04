Mit Vorfreude und Respekt schauen die Leipziger Bundesliga-Handballer auf ihr erstes DHB-Pokal-Final-Four. Vier Tage vor dem Halbfinale in Hamburg gegen Kiel gaben sich die Leipziger am Dienstag kämpferisch und gut gelaunt.

Auf einer unter dem Motto "Moin, Moin in Hamburg" stehenden Pressekonferenz in einem Leipziger Hafen sagte der mit Matrosenmütze bekleidete Geschäftsführer Karsten Günther: "Wir fahren nicht als Touristen nach Hamburg. Wir werden alles reinhauen, was wir haben."