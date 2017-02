"Wir wollen uns auch in Frankreich wieder teuer verkaufen", hatte HCL-Trainer Norman Rentsch vor dem Duell beim französischen Spitzenteam Brest Bretagne angekündigt. Und das gelang seinem Team auch. Als Außenseiter angereist unterlag es mit 20:23 (10:10). Damit bleibt der HCL in der Gruppe B allerdings weiterhin ohne einen Punkt. Den letzten Auftritt der Leipzigerinnen auf europäischer Bühne gibt es am 12. Februar beim ungarischen Team Alba Fehérvár KC. Sie haben vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr, die nächste Runde zu erreichen.