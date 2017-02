Handball | EHF-Pokal SC Magdeburg holt Remis bei Kolding IF

Der SC Magdeburg ist am Sonnabend mit einem Remis in die Gruppenphase des EHF-Pokals gestartet. Der Bundesligist kam bei Kolding IF in Dänemark zu einem 23:23 (13:13). Erfolgreichster Werfer bei den Elbestädtern war der dänische Olympiasieger Michael Damgaard mit fünf Toren. Für Kolding traf Bo Spellerberg sieben Mal.