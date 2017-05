Zur Begründung heißt es in der Beschlussvorlage des Stadtrats: "Der Leipziger Frauenhandball hat eine jahrzehntelange Tradition und es wäre im Jahr der Handball-Weltmeisterschaft ein schlechtes Zeichen an die Sportwelt, würde die Stadt den Verein nicht unterstützen."

Die Finanzspritze ist allerdings an Bedingungen geknüpft. So muss der HCL laut Beschlussvorschlag selbst eine Million Euro aufbringen. Diese Summe könnte durch Investoren, Verzicht von Gläubigern und anderen unterstützenden Leistungen zustande kommen. Sollte es dem HCL gelingen, weitere Sponsoren zu gewinnen, sei es aus Sicht von Sportbürgermeister Heiko Rosenthal möglich, "dass wir auch in der nächsten Saison Handball in der 1. Bundesliga sehen". Zum konkreten Sanierungskonzept des Vereins gab es erneut keine Angaben.

Der zunächst anvisierte Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro war zuletzt kein Thema mehr. Ursprünglich standen im Antrag der Fachausschüsse Sport und Finanzen der Stadt noch 200.000 Euro Beihilfe und 100.000 Euro zusätzlich als Darlehen im Raum. Der so entstandene Fehlbetrag in Höhe von 100.000 Euro soll nun nicht durch einen Kredit aus dem Rathaus, der offenbar rechtlich problematisch gewesen wäre, sondern durch "verstärkte Anstrengungen der GmbH in den nächsten Monaten abgebaut werden". Mit der Abstimmung am Mittwoch wurde zudem ausgeschlossen, dass der HCL bis 2019 weitere finanzielle Zuschüsse erhält.