Europameister Finn Limke ist auch im vorläufigen Kader für die WM in Frankreich dabei (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat seinen 18-köpfigen Kader für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Frankreich benannt. Darunter sind mit Finn Lemke vom SC Magdeburg und Niclas Pieczkowski auch zwei Spieler von mitteldeutschen Vereinen.



Lemke war bereits bei der Europameisterschaft 2016 in Polen dabei, die der DHB gewinnen konnte. Zudem holte er im Sommer bei Olympia in Rio de Janeiro Bronze mit der Nationalmannschaft. Pieczkowski stand bei der EM in Polen ebenfalls im Kader, damals aber noch im Trikot von TuS N-Lübbecke. Zur neuen Saison wechselte er nach Leipzig.