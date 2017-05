Fabian Wiede bejubelt seinen Ausgleichstreffer in letzter Minute.

Fabian Wiede bejubelt seinen Ausgleichstreffer in letzter Minute. Bildrechte: IMAGO

Von der ersten Minute an entwickelte sich vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle ein intensives, hart umkämpftes Derby. Magdeburg gehörte die Anfangsphase gegen abschlussschwache Füchse. Mit einer 4:0-Serie legten die Berliner einen Zwischenspurt zum 6:5 (15.) hin. Sicherheit brachte das aber nicht ins Spiel der Gastgeber. Magdeburg profitierte anschließend von schlecht abgeschlossenen Angriffen und einer nicht immer sicheren Füchse-Deckung. Doch wie schon zu Beginn kämpften sich die Berliner zurück und führten zur Pause knapp mit 14:13.

In der zweiten Hälfte vergaben die Füchse weiter gute Chancen gegen den sehr gut aufgelegten SCM-Torwart Jannick Green Krejberg. Doch auch Silvio Heinevetter im Füchse-Tor hielt herausragend. Das Spiel blieb spannend, und die Zuschauer gingen lautstark mit. Vier Minuten vor Schluss ging Magdeburg dann mit 25:22 in Führung. Die Gastgeber wendete in einer irren Schlussphase die Niederlage noch ab. Fabian Wiede traf zwölf Sekunden vor Schluss zum 25:25.