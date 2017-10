Die Gäste kamen mit breiter Brust und der Empfehlung von fünf Siegen aus fünf Bundesliga-Spielen. Und die Berliner hatten Nationalspieler Paul Drux wieder im Aufgebot. Doch die erste Viertelstunde gehörte den Leipzigern. Nach einem Blitzstart und zwei schnellen Toren ließ der SC DHfK zunächst die Gäste nicht ins gewohnte Spiel kommen. Es wurde von beiden Seiten ein Höllentempo angeschlagen, ging herzhaft zur Sache. Mann der ersten 20 Minuten auf Seiten der Gastgeber war Andreas Rojewski, der vier Mal knipste. Der zuletzt angeschlagene Robert Weber fand dagegen noch nicht richtig in die Partie. Gegen Ende der ersten Halbzeit zeigten die Füchse dann, warum sie noch ungeschlagen sind. Die Abwehr stand wie eine Wand und im Tor wuchs Silvio Heinevetter über sich hinaus. So führte Berlin plötzlich mit 14:12.

Die zweite Halbzeit begann und es entwickelte sich eine One-Man-Show. Robert Weber traf und traf, vom Punkt und aus dem Rückraum. So blieb Leipzig dran, verkürzte und schaffte in der 40. Minute durch ein Kontertor den 21:21-Ausgleich. Als dann fünf Minuten später Lukas Binder der 24:23-Führungstreffer gelang, stand die Arena Kopf. Doch Berlin kam zurück. Gäste-Trainer Velimir Petkovic stellte in der Defensive um. So lief die DHfK erneut einem knappen Rückstand hinterher. Es wurde spannend, dramatisch und auf Seiten der Gastgeber hielt Weber sein Team weiter im Rennen. Der Goalgetter knipste, brachte es am Ende auf elf Tore. Und die Leipziger, so schien es, belohnten sich. Weber gelang der 30:30-Ausgleich. Die Halle tobte, die letzte Sekunde. Freiwurf für Berlin. Und Steffen Fäht verwandelte. 30:31.