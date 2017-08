Weber erklärte nach der Partie bei sky: "Was mich beeindruckt hat, ist dass wir am Ende unseren Leipziger Spirit in die Abwehr bekommen haben. Das war der ausschlaggebende Punkt." Der beste Werfer der Partie sagte zur ersten Hälfte: "Wir waren zu langsam. Wir haben uns nicht geholfen." Bastian Roscheck ergänzte zu den Startschwierigkeiten: "Wir haben es nicht geschafft, an die Leute ranzukommen. Wir sind eigentlich eine eingespielte Mannschaft."