Grit Jurack mit dem DHB-Präsidenten Andreas Michelmann Bildrechte: dpa

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen trifft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Deutschland in Gruppe D auf die Niederlande, Serbien, Südkorea, China und Kamerun. Das ergab die Auslosung mit Losfee Grit Jurack im Finalspielort Hamburg.

Bundestrainer Michael Biegler war die Erleichterung anzusehen. "Es ist jetzt nicht so, dass wir aus jedem Topf den Megaknaller bekommen haben, der uns Bauchschmerzen bereitet", sagte er: "Die Mannschaft hat eine Zielsetzung, und die heißt Hamburg." "Jetzt bin ich sicher, dass wir das Halbfinale erreichen", sagte auch Grit Jurack. Sie sprach von einer "sehr guten Auslosung". Deutschland spielt die Vorrunde in Leipzig, die besten vier Teams der vier Gruppen erreichen das Achtelfinale. Das Finalwochenende steigt dann in Hamburg.

Die Weltmeisterschaft findet an sechs Spielorten statt. In Leipzig werden vom 1. bis 12. Dezember die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft, Achtelfinale, Viertelfinale und der President's Cup ausgetragen. Beim Eröffnungsspiel am 1. Dezember 2017 in der Arena Leipzig trifft Deutschland auf Kamerun.

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A in Trier: Frankreich, Rumänien, Spanien, Slowenien, Angola, Paraguay

Gruppe B in Bietigheim: Norwegen, Schweden, Tschechien, Ungarn, Argentinien, Polen

Gruppe C in Oldenburg: Dänemark, Russland, Brasilien, Montenegro, Japan, Tunesien

Gruppe D in Leipzig: Deutschland, Niederlande, Südkorea, Serbien, China, Kamerun