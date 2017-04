Nach einer engen Anfangsphase brachte Alexandra Mazzucco die Gäste zum einzigen Mal in Hälfte eins mit drei Treffern in Führung (6:3/11.). Bis zum Pausenpfiff blieb es spannend und wieder war es die 24-jährige Mazzucco, die das Team von Norman Rentsch in Front schoss - 14:13 (30.). Im zweiten Abschnitt zog der HCL mit drei Toren davon (36.), geriet aber kurz darauf sogar ins Hintertreffen (19:20/42.). Auch eine Auszeit änderte nichts daran, dass die Leipzigerinnen auf der Verliererstraße gerieten. Sie glichen zwar noch mehrfach aus, zogen am Ende allerdings knapp den Kürzeren.

Alexandra Mazzucco (Archiv) Bildrechte: IMAGO