Die Leipzigerinnen lagen vor 1.098 Zuschauern schnell 0:2 zurück, schafften aber flugs die Wende und hatten in der achten Minute ein 3:2 herausgeworfen. Ab da gab die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch die Führung nicht mehr ab. Etwas eng wurde es in der ersten Hälfte fünf Minuten vor dem Wechsel, als die Dortmunderinnen auf 9:11 verkürzen konnten. Doch in der Phase war HCL-Torhüterin Nele Kurzke wieder hoch konzentriert und hielt mit einer tollen Parade den Zwei-Tore-Vorsprung fest. Mit einer ansehnlichen 14:9-Führung für Leipzig ging es in die Pause.

Immer engagiert: HCL-Trainer Norman Rentsch. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie