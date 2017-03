Mittlerweile mischt der HCL mit seinem jungen Kader in der Liga wieder kräftig mit. Zwar ging das letzte Punktspiel in Buxtehude verloren, doch zuvor eilten die Sächsinnen von Erfolg zu Erfolg und schafften sechs Siege am Stück. Eine stolze Serie, die auch dem THC nicht entgangen ist. HCL-Trainer Norman Rentsch sieht sein Team als Außenseiter, schließt aber einen Coup nicht aus: "Der THC ist ganz klarer Favorit und wir der Underdog. Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen gestalten und anders als zuletzt in Buxtehude wieder mehr Einsatzbereitschaft und Emotionen an den Tag legen. Wenn uns das gelingt, sind wir auch für eine Überraschung gut."