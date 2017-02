In der ersten Hälfte glänzte zunächst keine der beiden Abwehrreihen. Zwar erarbeiteten sich die Elbestädter früh einen kleinen Vorsprung, richtig absetzen konnte sich der Gastgeber aber erst nach dem 17:14 durch den Serben Nemanja Zelenovic (24.). Dabei hatten die Magdeburger bei einigen Angriffen Glück, dass der Ball trotz mangelnder Präzision in ihren Reihen blieb. Finn Lemkes Einwechslung stabilisierte die SCM-Abwehr, so dass zur Halbzeit ein Vier-Tore-Vorsprung zu Buche stand (19:15).