Handball | 1. Bundesliga SCM und DHfK punkten

21. Spieltag

Der SC Magdeburg und der SC DHfK Leipzig konnten am 21. Spieltag beide punkten. Beim SCM waren es zwei Zähler durch einen 26:18-Sieg in Wetzlar, die Sachsen schafften in Lemgo zumindest ein 25:25.