Karolina Kudlacz-Gloc wird für den HC Leipzig kein Spiel mehr bestreiten. Bildrechte: IMAGO

Der Handball-Bundesligist HC Leipzig verliert seine nächste Leistungsträgerin: Karolina Kudlacz-Gloc wird den in Finanznöten steckenden HCL nach elf Jahren verlassen. Sie wechselt zum Ligakonkurrent SG BBM Bietigheim. Das teilte der HC Leipzig in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit.

Erst die Geburt - dann das Comeback

Spielen wird die polnische Nationalspielerin aber vorerst nicht. Sie ist schwanger und erwartet im Juni ihr erstes Kind. Wie lange sie danach pausieren wird, ist noch offen. Gut möglich, dass die 32-Jährige schon im Herbst wieder auf der Platte steht. Bei Profisportlern ist das nicht unüblich. Biathletin Darja Domratschewa kehrte nur drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter in den Weltcup zurück.

Karolina Kudlacz-Gloc feiert in Bietigheim ein Wiedersehen mit Luisa Schulze (Archivbild). Bildrechte: IMAGO Für den HC Leipzig ist der Abschied von Kudlacz-Gloc ein weiterer Nackenschlag. Am Ende der Spielzeit werden zudem Anne Hubinger, Saskia Lang (beide THC) und Shenia Minevskaja (Metzingen) den mit 900.000 Euro verschuldeten Verein verlassen. In Bietigheim trifft Kudlacz-Gloc mit Luisa Schulze auf eine alte Bekannte, die bereits Anfang der Saison von Leipzig nach Süddeutschland gewechselt war. In den elf Jahren in Leipzig war Kudlacz-Gloc eine absolute Leistungsträgerin. Sie gewann drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege.

HCL braucht dringend Geld

Der HCL hofft auf finanzielle Unterstützung aus dem Leipziger Rathaus. Eine Entscheidung ist bei der nächsten Ratssitzung am 17. Mai möglich. Bis Mitte des Monats entscheidet auch die Liga über die Lizenzvergabe für die neue Saison. Am Sonntag steht für den Tabellenfünften mit der Partie gegen Aufsteiger TV Nellingen das vorletzte Bundesligaheimspiel der Saison an.

