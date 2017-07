Für die deutschen Handballer kommt es Ende Oktober zu einer doppelten Neuauflage des EM-Finales gegen Spanien. Zweieinhalb Monate vor der Europameisterschaft in Kroatien trifft der amtierende Titelträger in gleich zwei Freundschaftsspielen zunächst am 28. Oktober in Magdeburg auf die Iberer. Einen Tag später folgt für das Team von Bundestrainer Christian Prokop in Berlin das zweite Duell.

Ex-SCM-Spieler Finn Lemke (re.) im EM-Finale gegen Spanien. (Archiv) Bildrechte: IMAGO