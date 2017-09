Der SC DHfK Leipzig hat nach dem Sieg gegen Flensburg den nächsten Coup in der Handball-Bundesliga verpasst. Bei Rekordmeister THW Kiel unterlag das Team von Coach André Haber am Donnerstagabend mit 26:29 (14:15). Erfolgreichster Kieler Werfer war Steffen Weinhold (7), für den SC DHfK trafen Yves Kunkel und Philipp Weber fünffach.

Die Gäste starteten selbstbewusst gegen den Favoriten und gingen nach drei Minuten in Führung. Danach übernahm Kiel das Zepter, angetrieben durch die Nationalspieler Patrick Wiencek und Weinhold. Dazu entnervte der überragende Tormann Niklas Landin Jacobsen mit elf Paraden allein in der ersten Hälfte die Leipziger Werfer. DHfK-Linksaußen Kunkel brachte sein Team mit einigen starken Abschlüssen zurück ins Match, zeitweise führten die Messestädter mit zwei Toren. Eine Zeitstrafe für Bastian Roscheck (23.) brachte sie jedoch aus dem Konzept, es ging mit einer knappen Kieler Führung in die Pause (15:14).