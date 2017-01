Finn Lemke, in der Bundesliga beim SC Magdeburg eine feste Größe, dürfte auch bei Noch-Bundestrainer Dagur Sigursson als Abwehrchef gesetzt sein. Zusammen mit Patrick Wiencek vom THW Kiel bildet der 24-Jährige einen Innenblock, um den viele andere Teams den Deutschen Handballbund (DHB) beneiden dürften. Für Lemke lief das vergangene Jahr mit dem EM-Titel, dem Sieg im DHB-Pokal und Bronze bei den Olympischen Spielen erste Sahne. Selbstbewusst kann er nun vom nächsten Titel träumen. Er selbst sagt: "Wir nehmen Spiel für Spiel. Der Anfang ist Ungarn. Am Freitag wollen wir mit einem Sieg starten."

Mit fünf Jahren begann er seinen Lieblingssport. Als vor zehn Jahren in Berlin Holger Glandorf, Carsten Lichtlein und Co. Weltmeister wurden, spielte er noch in der Jugend bei Eintracht Hagen. Nun könnte es das nächste Winter-Märchen geben. Die Zeit auf der Platte wird sich Pieczkowski mit Paul Drux von den Füchsen Berlin und Simon Ernst vom VfL Gummersbach teilen müssen.

Die ersten Vorbereitungsspiele fallen immerhin so, dass Prokop die DHB-Auswahl live vor einem Bildschirm verfolgen kann. Dabei wird er wohl nicht nur die deutschen Nationalspieler genauer in den Fokus nehmen. Prokop coacht am 3. Februar das All-Star-Team. Diesem gehören 22 Spieler aus acht Nationen an.