Aivis Jurdzs war mit fünf Treffern erfolgreichster Leipziger Werfer. Für den Tabellenvorletzten traf Srdjan Predragovic (9/3) am besten. In der Schlussphase sah Balingens Sascha Ilitsch nach drei dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Einige starke Paraden von Tomas Mrkva im Balinger Tor ermöglichte den Gastgebern schon in der Anfangsphase einen Drei-Tore-Vorsprung (5:2/9.). Die Leipziger kamen zwar auf 6:7 heran, mussten die Balinger dann aber ziehen lassen. Beim 6:11 (22.) musste man um das Team von Trainer Christian Prokop fürchten. Doch bis zur Pause kamen sie zurück und auf drei Tore heran.