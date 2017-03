Der HC Leipzig hat auch das fünfte Bundesligaspiel in Serie gewonnen und zudem die ehemalige HCL-Torfrau Katja Kramarczyk bezwungen. Das Team von Trainer Norman Rentsch behielt am Sonnabend in der Arena Leipzig mit 27:24 (14:12) die Oberhand. Beste HCL-Werferinnen vor 1.686 Zuschauern waren Hildigunnur Einarsdottir mit sieben und Nationalspielerin Shenia Minevskaja mit sechs Treffern. Bei den Gästen warfen Sally Potocki und Anne Jochin jeweils vier Tore.