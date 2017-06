Ein Einspruch gegen die Entscheidung ist laut dem HBF-Vorsitzenden Berndt Dugall nicht mehr möglich. Er sagte: "Es war eine sehr schwere Entscheidung. Gerade wenn man die über Jahre erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins in Betracht zieht. Es ist aber nun einmal so. Man konnte es nicht mehr aufhalten." Die Geschäftsführung des HCL teilte dagegen am Donnerstagabend mit, man prüfe "Möglichkeiten und Chancen einer Beschwerde gegen diese Entscheidung." Eine weitere Stellungnahme vonseiten des Klubs wurde für Freitag angekündigt. Wegen einer Schuldenlast von 1,3 Millionen Euro hatte der HCL Zahlungsschwierigkeiten. Zuletzt verließen zahlreiche Topspielerinnen den Verein.

Diese Gelder wollte der HCL bis Ende Mai auftreiben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK