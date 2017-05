Vor 1.366 Zuschauern in der heimischen Arena ragte Nationalspielerin Hubinger in ihrer letzten Partie für Leipzig mit zehn Toren heraus. Bei den Gästen aus Göppingen erzielte Michaela Hrbkova acht Treffer. Im ersten Durchgang hatte Leipzig die Partie im Griff und führte 15:9 ( 25. ). Doch nach der Pause zog Göppingen mit einem 4:0-Lauf am HCL vorbei und ging mit 17:16 in Führung. Erst in der Schlussphase fand der Gastgeber wieder zu seinen Stärken und verabschiedete sich mit einem Sieg von seinen Fans in die Sommerpause.