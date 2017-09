Es sollte die einzige HCR-Führung im Spiel bleiben, denn nach dem Ausgleich (2.) zog Bad Wildungen schnell davon. Besonders tat sich dabei Nicoleta Vasilescu hervor, die am Ende mit neun Treffern beste Torschützin ihres Teams wurde. Wie schon gegen Metzingen bekam Nele Kurzke im Rödertaler Kasten kaum Bälle gefangen und auch vorne lief nicht viel zusammen, sodass die Gastgeberinnen mit einem klaren Rückstand in die Pause gingen.

In der zweiten Hälfte war das Match nach 41 Minuten bei einer Neun-Tore-Führung der Vipers praktisch entschieden (21:12). Zumindest hielt der HCR in der Folge - auch durch einige Parade der nun haltenden Ann Rammer - den Rückstand in Grenzen und konnte sich so nach Schlusspfiff erhoben Hauptes von seinen Fans verabschieden.



Beste Werferin bei Rödertal war Izabella Nagy mit fünf Treffern. Kleiner Hoffnungsschimmer: Dank der Schützenhilfe des Thüringer HC, der 39:25 gegen Neckarsulm gewann, sind die "Bienen2 nicht mehr Letzte in Tabelle. Dort stehen jetzt die Neckarsulmerinnen.