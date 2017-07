Handball | 1. Bundesliga HC Rödertal bleibt in Großröhrsdorf

Wenn der HC Rödertal 2017/18 in der 1. Bundesliga antritt, werden die Liga-Neulinge in ihrer gewohnten Heimspielstätte antreten. Der Klub setzt auch im Handball-Oberhaus auf die Sporthalle in Großröhrsdorf mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Zuschauern.