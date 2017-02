Als am Mittwochnachmittag der HC Leipzig zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz für Donnerstagvormittag einlud, schlugen die Spekulationen ins Kraut: Würde der finanziell angeschlagene deutsche Rekordmeister eventuell seine Insolvenz verkünden? Schließlich waren die Geldprobleme des HCL mittlerweile ein offenes Geheimnis, erst am Mittwochabend verabschiedete sich mit Torhüterin Katja Kramarczyk eine der wichtigsten Spielerinnen nach insgesamt achteinhalb Jahren in Leipzig.

Aus diesem Grund stellte Manager Kay-Sven Hähner gleich zu Beginn der PK klar: "Das ist nicht das Ende des HCL." Allerdings verkündete Hähner auch erstmals die Höhe der Verbindlichkeiten: insgesamt 900.000 Euro. Knapp die Hälfte davon muss bis zum 30. März abgebaut werden, um die Saison zu Ende spielen zu können. Bis dahin muss auch die Lizenz für die kommende Spielzeit beantragt werden. Bei Sportbürgermeister Heiko Rosenthal hat der HCL um Finanzhilfe angefragt (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Am Freitag steht ein weiteres Treffen mit dem Sportbürgermeister an

Dazu hat der HCL Hilfe bei der Stadt angefragt, jedoch soll es laut Hähner dabei nicht um eine konkrete Summe gegangen sein. Am Freitagabend soll es einen weiteren Termin mit dem Leipziger Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) geben. Hähner wandte sich außerdem an die Öffentlichkeit mit dem Aufruf, in ein Unterstützerkonto für den HCL einzuzahlen.

Trainer Norman Rentsch betonte, dass auch die Leistungen der Mannschaft in den vergangenen Wochen, etwa die guten Auftritt im EHF-Pokal gegen Brest und Fehervar, ein Zeichen an die Öffentlichkeit waren, dass die Leipziger leben. "Frauen-Handball wäre ohne den HCL in Leipzig nicht vorstellbar", sagte Rentsch und unterstrich, dass nach einem eventuellen Rückzug des Handball-Clubs ein späterer Neustart unwahrscheinlich sei - siehe etwa das Beispiel Frankfurt/Oder. Manager Kay-Sven Hähner gibt sich eine Mitschuld an den aktuellen Finanzproblemen des HCL. Bildrechte: IMAGO

Am Ende gaben Hähner und Rentsch auch eigene Fehler zu. Vor allem die Entscheidung, sich in dieser Saison für die Champions League qualifizieren zu wollen, sei falsch gewesen, sagte Hähner: "Dadurch gab es eine Megabelastung gerade für die Nationalspielerinnen und schließlich die vielen Verletzungen." Dennoch habe der Manager nicht über einen Rücktritt nachgedacht. "Ich denke, dass ich bei der Lösung des Problems ein entscheidender Faktor sein kann", meinte Hähner.