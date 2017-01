Als Voraussetzung für eine mögliche Hilfe sieht die Stadt den Bundesligisten in der Bringschuld. So sind bisher keine Informationen über die genaue Schuldenhöhe bekannt. Zudem wurden bisher keine Aussagen vom Verein getätigt, wie der HCL in die missliche Lage gekommen ist. Erst wenn dies erfolgt sei, könne die Stadt "in eine tiefere Prüfung" für eine Hilfe eintreten.