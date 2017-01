Der HC Leipzig hat auch sein viertes Spiel in der Gruppenphase des EHF-Pokals deutlich verloren. Am Samstag unterlag das Team von Trainer Norman Rentsch dem russischen Team Kuban Krasnodar mit 27:33 ( 12:19 ). Der von Verletzungen gebeutelte Gastgeber trat erneut ohne seine Nationalspielerinnen an. Nele Reimer und Tamara Bösch erzielten vor 897 Zuschauern in der heimischen Arena mit je sechs Toren die meisten Treffer für den HCL.