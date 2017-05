Handball | 1. Bundesliga | Fragen und Antworten Das Schuldendilemma: HCL-Manager Hähner stellt Sanierungskonzept vor

Für den HC Leipzig entscheidet sich in den nächsten Tagen, ob es eine Zukunft in der Bundesliga gibt. Bis zum 31. Mai muss der Verein sein Sanierungskonzept umsetzen - also eine Million Euro aufbringen. Sonst bekommt er weder eine Lizenz, noch den benötigten Zuschuss von 200.000 Euro aus dem Leipziger Stadtrat.