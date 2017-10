Nach dem Heimsieg gegen Leipzig reiste der SC Magdeburg mit viel Rückenwind ins Saarland und ging als Favorit ins Spiel. Doch die HG Saarlouis hielt gut dagegen und ließ den Bundesligisten in der ersten Hälfte nie so richtig davonziehen. Erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte konnte der SCM eine kleine Serie starten und sich mit vier Toren absetzen. Mit 15:19 ging es in die Kabinen.