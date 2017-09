Nach 42 Minuten gingen die Sachsen durch Andreas Rojewski in Führung (16:15). Bis in die Schlussphase blieb die Partie ausgeglichen. Beim Stand von 22:21 in der 59. Minute vergab Kunkel einen Siebenmeter. Es reichte aber auch so für den Leipziger Sieg, da Pieczkowski Sekunden vor Schluss der entscheidende Treffer gelang.