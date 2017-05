Der SC Magdeburg hat gute Chancen, am Wochenende nach zehn Jahren mal wieder einen internationalen Pott zu holen. Das sagte Handball-Idol Stefan Kretzschmar dem MDR. "Die Magdeburger sind die Mannschaft der Rückrunde. Sie haben momentan eine der stärksten Mannschaften in Deutschland. Und im Halbfinale gegen Göppingen, obwohl man in Göppingen spielt, ist der SCM Favorit. Magdeburg ist in der Lage, dieses Jahr den Titel zu gewinnen", sagte der 44-Jährige.

Bildrechte: IMAGO