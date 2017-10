Die Thüringerinnen gingen durch Rückraumspielerin Iveta Luzumova in Führung. Anschließend erarbeiteten sie sich unter anderem mit Toren von Beate Scheffknecht und Lydia Jakubisova einen Vorsprung von drei Toren (7:4). Diesen verwaltete der THC. In einer Auszeit in der 24. Minute warnte Trainer Herbert Müller aber: "Wir müssen schauen, dass wir vorn die klaren Würfe reinmachen. Auf die Linkshänder müssen wir aggressiver herauskommen." Damit war insbesondere Maria Hjertner gemeint, die in der ersten Hälfte auf vier Tore kam. Müller schob nach: "Wir müssen ein bisschen mehr Gas geben."

THC-Trainer Herbert Müller (Archiv) Bildrechte: IMAGO