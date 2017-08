Magdeburg erwischte in dem Test in Naumburg den besseren Start und führte teilweise schon mit vier Toren (11:7). Bis zur Pause kam Leipzig aber bis auf ein Tor heran. Nach der Pause trat der SC DHfK aggressiver auf und konnte selbst mit 22:19 (45.) in Führung gehen. In der packenden Schlussphase vergab der SCM Sekunden vor Schluss beim Stand von 27:27 den Sieg. Nemanja Zelenovic scheiterte mit einem Wurf an der DHfK-Abwehr. Leipzig konterte, drei Sekunden vor der Schlusssirene sicherte Neuzugang Yves Kunkel den Leipzigern den Sieg.



"Wir freuen uns, dass wir heute gewinnen konnten", sagte Leipzigs Trainer Andre Haber. "Es war wichtig, dass wir in der ersten Halbzeit nicht aufgesteckt haben. Für die Saison haben wir uns einen guten Start vorgenommen. Dann sehen wir weiter …"