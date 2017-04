Die Tür zum Finale im DHB-Pokal stand so weit offen. Doch am Ende musste sich die SC DHfK Leipzig nach einem großen Kampf dem THW Kiel mit 32:35 geschlagen geben. Vor 13.200 Zuschauern in Hamburg führte der Außenseiter in der ersten Halbzeit teilweise mit vier Toren. Spielentscheidend sollte eine kurze Schwächephase nach dem Wechsel werden.