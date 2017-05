Für die Lizenzerteilung mussten Klubs unter anderem eine Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Spieljahr, eine sogenannte Forecast-Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Spieljahr und eine Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für das kommende Spieljahr einreichen. Zudem kann der Ligaverband nach § 4 (1) der Richtlinien für die Erteilung der Lizenzen zur Teilnahme am Spielbetrieb "die Vorlage aller mit Spielerinnen und/oder Trainer geschlossenen Verträge in vollständiger Form" verlangen.

Noch immer ist beim HCL die Geldnot groß. Die Stadt Leipzig stellte dem dem mit 1,3 Millionen Euro verschuldeten Bundesligisten eine Beihilfe in Höhe von 200.000 Euro in Aussicht. Allerdings knüpfte sie die Zahlung an bestimmte Voraussetzungen. So muss der HCL laut Beschlussvorschlag selbst eine Million Euro aufbringen. Diese Summe könnte durch Investoren, Verzicht von Gläubigern und anderen Leistungen zustande kommen.