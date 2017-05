Bereits am Donnerstag wird sich das Magdeburger Team auf den Weg nach Göppingen machen. Mit dabei ist auch Nemanja Zelenovic, der sich beim Sieg gegen Coburg am vergangenen Wochenende einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte. Der Linkshänder, den es in dieser Saison bereits einige Male an der Nase erwischt hatte, will unbedingt auflaufen. Und auch Trainer Wiegert ist optimistisch. Da er keine Atemnot hat, wird er wohl dabei sein.