In der voll besetzten Rothenbach-Halle in Kassel ließen beide in der Tabelle benachbarten Teams ihr Können aufblitzen und erzielten bis zur siebten Spielminute zehn Tore. Ab dem Ergebnisstand von 5:5 übernahmen die Hausherren die spielerische Initiative und gingen mit zwei Toren in Führung (10:8 /13.). Besonders das Duo Philipp Müller und Marino Maric ließen den SC DHfK mit insgesamt neun Toren nicht mehr herankommen. So ging der SC DHfK mit einem 15:17-Rückstand in die Halbzeitpause.