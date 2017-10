Der SC Magdeburg musste sich im 24. Vergleich mit der MT Melsungen zum fünften Mal geschlagen geben. Der SCM verlor mit 27:29 (13:13). In der Rothenbach-Halle zeigten beide Teams in der ersten Halbzeit eine muntere Partie und gingen leistungsgerecht mit einem Unentschieden in die Pause. Im zweiten Abschnitt zogen die Hausherren das Tempo an und ließen sich durch die Euphorie der Zuschauer anstacheln. Folglich führten sie mit 28:23 (53.). Erst kurz vor Schluss wachten die Magdeburger auf und stellten eine Minute vor Schluss den 27:28-Anschlusstreffer her. Am Ende jedoch zu wenig. Auf Seiten der Hausherren überzeigte vor allem Tobias Reichmann mit neun Treffern. Robert Weber lag nur ein Tor dahinter.