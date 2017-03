Die Siegesserie des SC Magdeburg in der Bundesliga geht weiter. Am Mittwochabend gewann die Wiegert-Sieben mit 27:21 bei MT Melsungen. Es war der achte Erfolg in der Meisterschaft nacheinander.

Michael Damgaard (l.) im Zweikampf mit Jeffrey Boomhouwer. Bildrechte: IMAGO