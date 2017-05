Harte Zweikämpfe standen in der ersten Hälfte im Vordergrund. Bildrechte: IMAGO

Nach dem überraschenden Halbfinal-Aus von SG Bietigheim gegen den Buxtehuder SV (22:30), gingen die Spielerinnen vom Thüringer HC mit viel Selbstvertrauen in das zweite Halbfinale des Final Four. Der Gegner war kein Geringerer als der Tabellen-Dritte aus der abgelaufenen Saison, die TuS Metzingen. In der EgeTrans-Arena in Bietigheim entwickelte sich von Beginn an ein fesselnder und vor allem knapper Pokalfight. Das Team von Herbert Müller hatte in den ersten Spielminuten einige Schwierigkeiten mit der eng gestaffelten und aggressiven Abwehrarbeit der Metzingerinnen. jedoch glänzten die Thüringerinnen ebenso mit kompakter Abwehrarbeit und ließen nur wenige Gegentore zu. So standen nach 23 Spielminuten nur fünf Tore auf beiden Seiten zu Buche. Kurz vor der Halbzeit setzte sich die Topscorerin Katrin Engel noch einmal durch und brachte, mit ihren vierten Tor, den THC mit 7:6 in Führung.