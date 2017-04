Biegler wird Nachfolger des neuen Männer-Bundestrainers Christian Prokop, der die Sachsen noch bis Saisonende in Doppelfunktion betreut. Am Dienstag soll Biegler dann offiziell in Leipzig vorgestellt werden. Der SC DHfK hat die Personalentscheidung bislang nicht bestätigt. Der Verein wolle sich nach eigenen Angaben erst am Dienstag zum Thema äußern.

Michael Biegler Bildrechte: IMAGO