Die beiden deutschen Nationalspielerinnen werden weiterhin in der Bundesliga auflaufen. Minevskaja wechselt zur TuS Metzingen, wo sie bereits von 2013 bis 2015 unter Vertrag stand. Dort erhält die 24-Jährige einen Zweijahresvertrag. Linkshänderin Hubinger schließt sich dem sechsmaligen deutschen Meister Thüringer HC an. Das bestätigten die Vereine am Montag.

Dennoch sei Minevskaja in den beiden Jahren in Leipzig gewachsen. Sie habe aus dieser Erfahrung viel gelernt. Bereits in der vergangenen Woche hatte HCL-Torfrau Kramarczyk ihren Vertrag in Leipzig mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Die 32-jährige Nationaltorhüterin spielt inzwischen für Bayer Leverkusen.