Am kommenden Wochenende wird es für die Handball-Bundesligisten wieder ernst. Zunächst steht die erste Runde im DHB-Pokal auf dem Programm, eine Woche später folgt dann der heiße Start in die Bundesliga. Am Mittwochabend steigt für die Handballer des SC Magdeburg und der DHfK Leipzig die Generalprobe. Beide mitteldeutschen Teams stehen sich in Naumburg ab 19 Uhr (Livestream auf MDR.DE) gegenüber.