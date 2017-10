Im Duell der Bundesliga-Tabellennachbarn trat Melsungen fast in Bestbesetzung an. Vor allem der 2,10 Meter große Finn Lemke und der 1,98 Meter lange Julius Kühn sorgten für einen guten Block, den es erst einmal zu überwinden galt. Leipzig ging vor 3.236 Zuschauern direkt in Führung. Im ersten Durchgang gelangen allein sechs Tempogegenstoße. Und auch insgesamt hatten die "Grün-Weißen" in Halbzeit eins eine besser Wurfquote als die Nordhessen.